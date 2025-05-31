Сильный ветер, град и ливень обрушились на Москву

Ранее в МЧС России по столице предупредили о кратковременных осадках и усилении ветра — согласно данным ведомства, дожди, грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду сохранятся в отдельных районах до 20:00. Московским автомобилистам рекомендовали быть предельно осторожными, снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров при движении по городам. Пешеходам посоветовали обходить шаткие объекты и рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.