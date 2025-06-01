Вильфанд рассказал о погоде в России в июне

В Центральном федеральном округе температура выше нормы будет наблюдаться только в Ярославской области. Приволжский федеральный округ также не останется без изменений: северные регионы, включая Пермскую, Нижегородскую, Ижевскую и Кировскую области, а также северную часть Башкортостана и часть Татарстана, столкнутся с повышенными температурами.