Россиянам рассказали о погоде на неделе

Неделя окажется богатой на контрасты. Где-то пойдут в ход плавки, а где-то придется доставать зонты и куртки. Об этом сообщает издание «Метеовести» — проект Центра погоды ФОБОС.
Так, в начале недели юг России накроют ливни с грозами, но уже к среде небо прояснится. Дожди задержатся лишь в горах Кавказа, а в остальной части региона установится жара: днем — +28… +33 °С, в горах — на 3−4 °С прохладнее.
На Средней Волге до среды сохранится неустойчивая погода с грозами и дождями, а днем воздух прогреется лишь до +18… +23 °С. Однако в четверг с приходом антициклона в регион вернется солнце, и температура вырастет на 4−5 °С.
Северо-Запад на неделе ждут ливни с грозами под влиянием фронтальных разделов. Однако вместе с облаками придет и теплый воздух. Так, на севере столбики термометров поднимутся до +16… +21 °С, на юге — до +24 °С.
Центральную Россию всю неделю ждет чередование локальных гроз и солнечных прояснений. Днем воздух будет прогреваться до +22… +27 °С, а в Черноземье — до +30 °С.
На Урале установится температурный контраст. Понедельник останется еще по-летнему жарким — до +30 °С, но к четвергу под натиском дождей температура упадет до +16… +21 °С.
Южную Сибирь прохладные воздушные массы обойдут стороной. Там солнце возьмет верх, лишь местами окажутся возможны кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется +24… +29 °С.
Юг Дальнего Востока неделя тоже огорчит дождями. Из-за фронтальной облачности дневные температуры в Приамурье составят +15… +20 °С, а в Приморье — +12… +17 °С.
В Санкт-Петербурге ожидается переменчивая погода с ливнями, температура днем — +19…+22 °С. В Москве — короткие дожди с грозами, но столбики термометров не опустятся ниже +23… +26 °С.
Ранее ученый рассказал, что магнитная буря, которая накрыла Землю, продлится до 3 июня.