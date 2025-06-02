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Россиянам рассказали о погоде на неделе

В первые дни в разных регионах страны пройдут грозы с дождями, но уже к середине периода в большинстве областей станет солнечнее. Особенная жара постигнет южан, в то время как на Урале заметно похолодает.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Девушка в синей куртке стоит под розовым зонтом и высовывает из-под него ладонь, чтобы проверить, идет ли дождь
Источник: Freepik

Неделя окажется богатой на контрасты. Где-то пойдут в ход плавки, а где-то придется доставать зонты и куртки. Об этом сообщает издание «Метеовести» — проект Центра погоды ФОБОС.

Так, в начале недели юг России накроют ливни с грозами, но уже к среде небо прояснится. Дожди задержатся лишь в горах Кавказа, а в остальной части региона установится жара: днем — +28… +33 °С, в горах — на 3−4 °С прохладнее.

На Средней Волге до среды сохранится неустойчивая погода с грозами и дождями, а днем воздух прогреется лишь до +18… +23 °С. Однако в четверг с приходом антициклона в регион вернется солнце, и температура вырастет на 4−5 °С.

Северо-Запад на неделе ждут ливни с грозами под влиянием фронтальных разделов. Однако вместе с облаками придет и теплый воздух. Так, на севере столбики термометров поднимутся до +16… +21 °С, на юге — до +24 °С.

Центральную Россию всю неделю ждет чередование локальных гроз и солнечных прояснений. Днем воздух будет прогреваться до +22… +27 °С, а в Черноземье — до +30 °С.

На Урале установится температурный контраст. Понедельник останется еще по-летнему жарким — до +30 °С, но к четвергу под натиском дождей температура упадет до +16… +21 °С.

Южную Сибирь прохладные воздушные массы обойдут стороной. Там солнце возьмет верх, лишь местами окажутся возможны кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется +24… +29 °С.

Юг Дальнего Востока неделя тоже огорчит дождями. Из-за фронтальной облачности дневные температуры в Приамурье составят +15… +20 °С, а в Приморье — +12… +17 °С.

В Санкт-Петербурге ожидается переменчивая погода с ливнями, температура днем — +19…+22 °С. В Москве — короткие дожди с грозами, но столбики термометров не опустятся ниже +23… +26 °С.

Ранее ученый рассказал, что магнитная буря, которая накрыла Землю, продлится до 3 июня.