Больше, чем 100 стран: война в Газе оставила огромный углеродный след

При этом, как уточняют эксперты, выбросы от действий палестинского движения ХАМАС, включая использование ракет и топлива, составляют всего 0,2 процента от общего объема три тысячи тонн углекислого газа. Половина же вреда приходится на израильские боеприпасы, технику и оружие. Так, с октября 2023-го по январь нынешнего года йеменские хуситы выпустили по Израилю около 400 ракет, или 55 тонн углекислого газа. В ответ Иерусалим оставил углеродный след в 50 раз больше.