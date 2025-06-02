Больше, чем 100 стран: война в Газе оставила огромный углеродный след

Новое исследование, результатами которого поделилась газета The Guardian, показывает: масштаб выбросов в Газе усугубил климатическую катастрофу. И это совсем не конец: по оценкам ученых, разбор завалов после войны и восстановление палестинского города приведут к выделение еще более 31 миллиона тонн углекислого газа. Это больше, чем годовые значения Коста-Рики или Эстонии. Однако, несмотря на масштабы, государства не обязывают отчитываться перед ООН о нанесении подобного вреда военными действиями.
При этом, как уточняют эксперты, выбросы от действий палестинского движения ХАМАС, включая использование ракет и топлива, составляют всего 0,2 процента от общего объема три тысячи тонн углекислого газа. Половина же вреда приходится на израильские боеприпасы, технику и оружие. Так, с октября 2023-го по январь нынешнего года йеменские хуситы выпустили по Израилю около 400 ракет, или 55 тонн углекислого газа. В ответ Иерусалим оставил углеродный след в 50 раз больше.
Также из-за боевых действий изменилась логистика в Красном море: суда стали ходить длинными маршрутами. Соответственно, выбросы от судоходства тоже выросли — на 63 процента.
Как подчеркнула глава отдела по изменению климата Палестинского управления по качеству окружающей среды Хадиль Ихмаис, войны не только убивают людей, но и отравляют природу, нарушают экологическое равновесие, затрудняют адаптацию к климатическим изменениям. При этом из-за отсутствия обязательства предоставлять отчеты об углеродном следе вооруженных конфликтов государства избегают ответственности.