На Сицилии извергается Этна: видео

По сведениям Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение началось около 03:50 по местному времени вслед за толчками после полуночи. С тех пор активность не прекращалась. Об этом сообщил портал VolcanoDiscovery.com.
В институте также заявили, что вулкан совершает сильные стромболианские взрывы — разновидность извержения растущей интенсивности. Кроме того, за последние несколько часов в районе Пьяно-Веторе зафиксировали выпадение пепла.
Консультативный центр в Тулузе, который отслеживает риски для авиации, сообщил, что столб вулканической пыли достиг высоты около 6400 метров. Власти объявили красный код опасности для воздушных судов.
Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч.