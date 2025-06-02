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На Сицилии извергается Этна: видео

Вулкан считается самым высоким в мире из активных собратьев.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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По сведениям Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение началось около 03:50 по местному времени вслед за толчками после полуночи. С тех пор активность не прекращалась. Об этом сообщил портал VolcanoDiscovery.com.

В институте также заявили, что вулкан совершает сильные стромболианские взрывы — разновидность извержения растущей интенсивности. Кроме того, за последние несколько часов в районе Пьяно-Веторе зафиксировали выпадение пепла.

Консультативный центр в Тулузе, который отслеживает риски для авиации, сообщил, что столб вулканической пыли достиг высоты около 6400 метров. Власти объявили красный код опасности для воздушных судов.

Ранее на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч.