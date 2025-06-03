Повод для беспокойства: мировой океан становится темнее

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что с 2003 по 2022 год потемнело около 21% поверхности мирового океана — как в прибрежных районах, так и на глубинных участках. Ученые предположили, что возле суши в воду стало попадать больше удобрений и грязи из-за участившихся дождей, а в открытом море из-за глобального потепления зацвели иначе водоросли.