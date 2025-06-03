Повод для беспокойства: мировой океан становится темнее

Анализом изменений фотической зоны мирового океана занимались ученые из Плимутского университета и Плимутской морской лаборатории Великобритании. В работе использовались спутниковые сведения и численное моделирование. Об этом сообщило издание IFLScience.
В результате исследования эксперты пришли к выводу, что с 2003 по 2022 год потемнело около 21% поверхности мирового океана — как в прибрежных районах, так и на глубинных участках. Ученые предположили, что возле суши в воду стало попадать больше удобрений и грязи из-за участившихся дождей, а в открытом море из-за глобального потепления зацвели иначе водоросли.
В результате уменьшения пропускной способности для света фотическая зона во многих регионах становится все более мелководной. Примерно на девяти процентах мирового океана слой уменьшился более чем на 50 метров, а на 2,6% — более чем на 100 метров.
По словам ученых, ситуация требует более детального изучения, поскольку в фотической зоне солнечный свет поддерживает фотосинтез и такие изменения способны повлиять на численность живых организмов. В частности — и в более глубоководных экосистемах, которые зависят от органики с поверхностных слоев.
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