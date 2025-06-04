Синоптик Шувалов: в Сибири на старте лета теплее, чем в Сочи

Об этом рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Вплоть до конца недели температура воздуха в Новосибирске, Омске, Барнауле будет значительно выше, чем в Сочи или Геленджике. В Геленджике и Сочи будет где-то +20… +23 °C, а в Барнауле и Новосибирске — +27… +30 °C», — рассказал он.
Фактически юг Сибири и Черноморское побережье Кавказа поменялись местами, продолжил синоптик.
«Но ситуация скоро изменится. В субботу в Омске ждем понижения температуры на 8−9 °C. В воскресенье похолодание с грозами придет и в Новосибирск, может, даже с градом и штормовым ветром. А на Черноморском побережье, наоборот, начнется повышение температуры в направлении +26… +28 °C», — подытожил Шувалов.