Синоптик Шувалов: в Сибири на старте лета теплее, чем в Сочи

«Но ситуация скоро изменится. В субботу в Омске ждем понижения температуры на 8−9 °C. В воскресенье похолодание с грозами придет и в Новосибирск, может, даже с градом и штормовым ветром. А на Черноморском побережье, наоборот, начнется повышение температуры в направлении +26… +28 °C», — подытожил Шувалов.