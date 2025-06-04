В России начался летний сезон штормов

Мощные ливни с грозами уже сегодня, 4 июня, накроют сразу два федеральных округа. Как пишут «Метеовести», с запада к границам России подошла новая фронтальная волна. Прошлой ночью он вызвал интенсивные дожди на западе региона. Сегодня днем эпицентр ненастья сместится вглубь Европейской России.
В зоне грозовых ливней окажется территория от Среднего Урала до Приазовья. Особо мощные ливни прогнозируются на Средней Волге: местами за 12 часов может выпасть более 20−30 миллиметров осадков.
Ливни обрушатся, в частности, на столицу Мордовии. В Саранске небольшие дожди начнутся уже утром, а пик стихии придется на середину дня: согласно прогнозам, за 3 часа выпадет 15 миллиметров осадков. В итоге к вечеру в городе ожидается до 31 миллиметра — это почти двухнедельная норма июня.
Вторжение вихря также сделает температурный фон на Русской равнине резко контрастным. В средних и северных широтах Европейской России фронтальная облачность ограничит доступ солнечного тепла, поэтому день окажется сравнительно прохладным: в Центре и на Северо-Западе температура не превысит +19…+24°С. В это же время на Юге, несмотря на локальные грозы, воздух прогреется до +27…+32°С.
В Донецке 4 июня также ожидаются кратковременный дождь и гроза, а температурный дневная температура поднимется +29°С, что почти на 5, что выше климатической нормы. В последующие дни установится солнечная погода, и уже с пятницы, 6 июня, жара усилится до +30…+33°С.
Центральная Россия тоже готовится к возможному возвращению аномальной жары. В Москве сегодня пройдут локальные ливни с грозами, а температура днем составит около +21 С°, что соответствует климатическим значениям начала июня. Однако уже к выходным кучево-дождевых облаков станет меньше, и температура начнет расти — к воскресенью до +28 С°, что на 7 градусов выше нормы.