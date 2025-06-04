В России начался летний сезон штормов

Центральная Россия тоже готовится к возможному возвращению аномальной жары. В Москве сегодня пройдут локальные ливни с грозами, а температура днем составит около +21 С°, что соответствует климатическим значениям начала июня. Однако уже к выходным кучево-дождевых облаков станет меньше, и температура начнет расти — к воскресенью до +28 С°, что на 7 градусов выше нормы.