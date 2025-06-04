Облако пыли из Сахары скоро достигнет юга США

Облако пыли из Сахары ежегодно движется через Атлантический океан в начале лета, однако не всегда доходит до американского континента. Об этом пишет издание Science Alert. Природное явление, толщина слоев которого часто достигает четырех километров, возникает под действием атмосферных волн, которые поднимаются с южной части пустыни в западном направлении.
Кроме отрицательных воздействий, эксперты выделяют и положительные стороны возникновения облака пыли. Так, сухие частицы из Сахары подавляют развитие ураганов в Атлантике, что сейчас особенно важно, так как синоптики прогнозируют в этом году сильные штормы во время сезона разрушительных ветров.
Облако пыли уже накрыло Карибские острова, включая Ямайку, Пуэрто-Рико, Барбадос, Тринидад и Тобаго. Сегодня, 4 июня, по прогнозам экспертов, сухие частицы достигнут южных штатов США: Флориды, Луизианы, Алабамы и Миссисипи. Возможны повышение ночной температуры и формирование красивых закатов и рассветов. Тем, кто страдает от астмы, аллергии или других проблем с дыханием, врачи советуют не выходить из дома или использовать на улице защитные маски.