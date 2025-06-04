Облако пыли из Сахары скоро достигнет юга США

Облако пыли уже накрыло Карибские острова, включая Ямайку, Пуэрто-Рико, Барбадос, Тринидад и Тобаго. Сегодня, 4 июня, по прогнозам экспертов, сухие частицы достигнут южных штатов США: Флориды, Луизианы, Алабамы и Миссисипи. Возможны повышение ночной температуры и формирование красивых закатов и рассветов. Тем, кто страдает от астмы, аллергии или других проблем с дыханием, врачи советуют не выходить из дома или использовать на улице защитные маски.