Вильфанд назвал главный фактор повышения температуры на Земле

По словам специалиста, природное явление Эль-Ниньо, которое вызывало потепление в обе предыдущих года, не вернется как минимум до осени. Между тем, природный феномен Ла-Нинья, связанный с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, уточнил Вильфанд, в апреле перешел в нейтральную фазу.