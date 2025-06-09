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В четырех округах РФ прогнозируют опасную погоду

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в регионах Северо-Западного, Центрального, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов РФ в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 83% 750 мм рт. ст. +24°
Источник: РИА "Новости"

«В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях в понедельник прогнозируются ливни, грозы, ветер 20 м/с, в Коми и Карелии — дождь, гроза, град. В Московской области совершенно необычная погода, связанная с прохождением фронта: сначала жара, а затем постепенное понижение температуры. Вообще в центре европейской России, в Тверской, Тульской, Ивановской, Владимирской областях, везде пройдут ливневые дожди, грозы, град. А вот где сохраняется сильная жара — это юг Центрального Черноземья. В Липецкой области возможно 35 градусов, в Белгородской — 36, а в Воронежской — 37 градусов», — сказал он.

Сильные дожди с грозой пройдут в ближайшие дни и в Республике Алтай, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области.

В южных районах Хабаровского края также прогнозируется ливневый дождь, град. 10—11 июня в Приморском крае ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 20 м/с.