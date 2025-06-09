В четырех округах РФ прогнозируют опасную погоду

«В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях в понедельник прогнозируются ливни, грозы, ветер 20 м/с, в Коми и Карелии — дождь, гроза, град. В Московской области совершенно необычная погода, связанная с прохождением фронта: сначала жара, а затем постепенное понижение температуры. Вообще в центре европейской России, в Тверской, Тульской, Ивановской, Владимирской областях, везде пройдут ливневые дожди, грозы, град. А вот где сохраняется сильная жара — это юг Центрального Черноземья. В Липецкой области возможно 35 градусов, в Белгородской — 36, а в Воронежской — 37 градусов», — сказал он.