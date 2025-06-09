Синоптики рассказали о погоде в России на этой неделе

В проекте центра погоды ФОБОС «Метеовести» рассказали, где с 9 по 15 июня ждать зной, а где пригодится зонт.
Юг России
В начале недели регион накроет жара. Воздух прогреется до +31… +36 °C. В горах Кавказа и у морского побережья — до +31 °C. Во второй половине недели в атмосферу вмешаются кучево-дождевые облака. Прогнозируются кратковременные ливни с грозами и снижение температуры на пять-семь градусов. Температура воды у побережья Черного моря ожидается 20−23 °C, а у берегов Крыма — 19−22 °C.
Средняя Волга
Большую часть недели простоит солнечная погода. Вероятность локальных грозовых дождей повысится к четвергу и пятнице, 12 и 13 июня соответственно. Днем — +28… +33 °C, ближе к выходным — на два-три градуса прохладнее.
Северо-Запад
Понедельник и вторник, 16 и 17 июня, окажутся пасмурными и дождливыми, что ограничит дневную температуру воздуха до +12… +17 °C на севере и до +17… +22 °C на юге. К середине недели осадки станут менее обширными и кратковременными.
Центральная Россия и Черноземье
Рабочая неделя начнется с аномальной жары. В регионе ожидается +25…+30 °C, в Черноземье — до +35 °C. Со вторника с северо-запада начнет поступать более прохладный воздух, и температура постепенно снизится до +19… +24 °C.
Урал
Прохладный фронт сюда пока не добрался. Ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха останется в пределах +27… +32 °C.
Южная Сибирь
На этой неделе ожидается жаркая погода. Днем воздух прогреется до +32 °C. Лишь на востоке региона возможны облачность и осадки.
Юг Дальнего Востока
В Приморье и Приамурье прогнозируются локальные грозовые дожди, порывистый ветер и умеренное тепло. Днем — +22… +27 °C в Приамурье, +17… +22 °C на юге Приморья. В начале недели — на несколько градусов прохладнее у Амура.
Москва
Ожидаются кратковременные осадки. В понедельник прогнозируются гроза и град. Днем — +26… +29 °C, затем температура снизится до +19… +22 °C.
Санкт-Петербург
В понедельник пройдут сильные дожди. Температура — +14…+17 °C. С середины недели осадки станут кратковременными. Воздух прогреется до +21 °C.