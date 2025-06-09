Синоптики рассказали о погоде в России на этой неделе

В начале недели регион накроет жара. Воздух прогреется до +31… +36 °C. В горах Кавказа и у морского побережья — до +31 °C. Во второй половине недели в атмосферу вмешаются кучево-дождевые облака. Прогнозируются кратковременные ливни с грозами и снижение температуры на пять-семь градусов. Температура воды у побережья Черного моря ожидается 20−23 °C, а у берегов Крыма — 19−22 °C.