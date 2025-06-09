Сильное землетрясение в Колумбии попало на видео

Момент землетрясения у базилики Богоматери Розария в Чикинкире и последствия катаклизма попали на видео, которые опубликовали в социальной сети X. На кадрах видно, как из-за сильных толчков раскачиваются многотонные автомобили, а во время службы в храме слышатся крики посетителей. Однако, судя по видео, никто не планировал останавливать литургию и покидать здание.