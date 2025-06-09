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Сильное землетрясение в Колумбии попало на видео

Момент сдвига земной коры и последствия завирусились в Сети.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +21°

Сейсмологи зафиксировали в Колумбии землетрясение магнитудой 6,3. По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, событие произошло в 08:08 по местному времени на глубине 10 километров примерно в 17 километрах от города Парате Буено. Жители Медельина, Кали, Манисалеса и Боготы также сообщали о подземных толчках.

Момент землетрясения у базилики Богоматери Розария в Чикинкире и последствия катаклизма попали на видео, которые опубликовали в социальной сети X. На кадрах видно, как из-за сильных толчков раскачиваются многотонные автомобили, а во время службы в храме слышатся крики посетителей. Однако, судя по видео, никто не планировал останавливать литургию и покидать здание.

В результате явления обрушились несколько домов, на дорогах образовались трещины. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Колумбии провели эвакуацию жильцов из многоквартирных домов.