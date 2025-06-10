Осенние дожди: синоптик рассказал о погоде в ЦФО на выходных

По словам синоптика, циклон просуществует максимум пять дней. Это означает, что с пятницы, 13 июня, до понедельника, 16 июня, как минимум, в центре европейской территории России воцарится дождливая, холодная, ветреная погода. Так, например, Москва и Подмосковье будут все время находиться в тыловой части этого циклона, и температура поднимется чуть выше +15°С. При этом ожидается северный и северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду и «дожди осеннего характера».