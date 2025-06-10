Осенние дожди: синоптик рассказал о погоде в ЦФО на выходных

Прогноз погоды на длинные выходные —
Так, с юго-востока в центре Русской равнины идет циклон, который приведет к установлению дождливой погоды с сильным ветром и температурами, нехарактерными для июня.
Шувалов рассказал Погоде Mail, что похолодание будет проходить в два этапа. Сначала, после жаркой погоды до +27°С в понедельник, температура опустится до +22°С. Осадки прекратятся и сместятся на восток.
Второй этап начнется в праздничные дни. В день России, 12 июня, сохранится «довольно приятная погода», на юге Центрального федерального округа +24…25°С, однако это последний погожий день. «Над центром и востоком европейской территории закручивается высотный циклон. А высотный циклон, как правило, это долгоживущее образование, которое может существовать иногда неделями», — сказал Шувалов.
По словам синоптика, циклон просуществует максимум пять дней. Это означает, что с пятницы, 13 июня, до понедельника, 16 июня, как минимум, в центре европейской территории России воцарится дождливая, холодная, ветреная погода. Так, например, Москва и Подмосковье будут все время находиться в тыловой части этого циклона, и температура поднимется чуть выше +15°С. При этом ожидается северный и северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду и «дожди осеннего характера».
Спрогнозировать, когда вернется тепло, можно будет только после того, как высотный циклон начнет отходить на восток. Но это произойдет не раньше
Ранее синоптики рассказали о погоде в России на этой неделе.