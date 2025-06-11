Жители России стали очевидцами «клубничной Луны»

Ночью с 10 на 11 июня над городами России взошла «клубничная Луна». Его название пришло от племен Северной Америки — древние народы начинали собирать урожай клубники и земляники.
В следующий раз такую Луну получится увидеть только через 18 лет — в 2043 году.
Спутник Земли в этот период часто приобретает красный оттенок, украшая небо. Но его цвет может иметь и обычную окраску — все зависит от расположения Луны над линией горизонта. Чем ниже она находится, тем легче наблюдать за небесным телом без мощных телескопов.
Кроме того, создается необычный зрительный эффект. Спутник нашей планеты кажется больше, чем обычно. Это происходит из-за того, что визуально он находится ближе к деревьям, строениям и другим объектам на земле. Наш мозг сравнивает подобное положение с тем, что запомнил несколько дней назад, отмечая разницу в пропорциях. В результате человек воспринимает «клубничную Луну» масштабнее, хотя по габаритам она остается прежней.
Екатерина Бритова