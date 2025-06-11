Жители России стали очевидцами «клубничной Луны»

Кроме того, создается необычный зрительный эффект. Спутник нашей планеты кажется больше, чем обычно. Это происходит из-за того, что визуально он находится ближе к деревьям, строениям и другим объектам на земле. Наш мозг сравнивает подобное положение с тем, что запомнил несколько дней назад, отмечая разницу в пропорциях. В результате человек воспринимает «клубничную Луну» масштабнее, хотя по габаритам она остается прежней.