Европе грозит неурожай из-за аномальной жары

Ситуация вызывает опасения по поводу возможного недостатка воды летом в европейских странах. Об этом пишет газета The Guardian.
Согласно свежим сведениям Copernicus, средняя температура воздуха на поверхности Земли в мае составила 15,79 °C, что на 0,53 °C выше значения в аналогичном месяце 1991−2020 годов. При этом по сравнению с доиндустриальным периодом 1850−1900-х превышение составило 1,4 °C.
Сухая погода в мае сохранялась не только в Европе, но и в других частях света. Так, дожди выпадали в количестве ниже нормы на юге России, Украине и в Турции. В отдельных районах Северо-Западной Европы уровень осадков и влажности почвы оказался минимальным по крайней мере с 1979 года.
Также засушливее обычного в мае оказалось в Северной Америке, на Африканском Роге, в Центральной Азии, южной части Австралии, Южной Африке и Южной Америке. Дополнительно Copernicus сообщила, что температура поверхности моря в северо-восточной части Атлантики в последний месяц весны достигла рекордных значений, продемонстрировала устойчивую аномалию.
Ранее ученые выяснили, что площадь морской жары превысила размеры территории Австралии.