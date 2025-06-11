Европе грозит неурожай из-за аномальной жары

Сухая погода в мае сохранялась не только в Европе, но и в других частях света. Так, дожди выпадали в количестве ниже нормы на юге России, Украине и в Турции. В отдельных районах Северо-Западной Европы уровень осадков и влажности почвы оказался минимальным по крайней мере с 1979 года.