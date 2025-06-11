В ЮАР 49 человек стали жертвами непогоды

«На середину дня 11 июня число погибших в провинции Восточный Кейп составило 49, — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на портале местной радиостанции SABC. — Больше других пострадал муниципальный округ OR Tambo, на который приходится наибольшее количество жертв. Среди них четыре ученика из школьного автобуса, который упал с моста в реку. Поиск еще четырех учеников продолжается, они считаются пропавшими без вести». Ранее власти сообщали о 12 погибших.