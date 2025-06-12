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Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Заметное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, с запада на восток будет перемещаться циклон, ожидается понижение температуры и дождь, наиболее сильный — в ночь на субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 48% 760 мм рт. ст. +27°
Источник: © РИА Новости

«Порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую», — сказал Вильфанд.

По его словам, в ночь на четверг в центре европейской России будет 9−11 градусов, днем — 18−23 градуса, местами пройдет небольшой дождь.

«В пятницу начнется более заметное изменение. Хорошо выраженный циклон сейчас южнее Москвы, в Центральном Черноземье, и по этим регионам он будет перемещаться с запада на восток», — добавил метеоролог.

По его словам, наиболее интенсивные осадки в Москве и соседней с ней областях ожидаются в ночь с пятницы на субботу.

«Дневные температуры в пятницу будут уже пониже — 16−21, прогнозируются гроза и порывы до 15 метров в секунду. Ночью в субботу будет 11−13 градусов, днем — 15−17 градусов», — добавил синоптик.

Он отметил, что температура при этом будет всего на 1−1,5 градуса ниже нормы, а в воскресенье начнется постепенное улучшение погоды.