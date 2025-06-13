Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в ряде районов республики фиксируются мощные порывы ветра. В Махачкале ветер повредил крышу на строящемся здании, сообщал руководитель центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. Как уточняли ранее в пресс-службе «Дагэнрего», гроза, дождь и шквалистый ветер до 30 метров в секунду привели к отключению света в отдельных районах Махачкалы.
«В 23.55 (совпадает с мск) от диспетчерской службы ПАО Россети “Северный Кавказ” — “Дагэнерго” в ОДС ЦУКС ГУ (организацию дежурных систем — центр управления в кризисных ситуациях главного управления) МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра на территории республики произошли аварийные отключения электроснабжения частично в городском округе Махачкала и трех муниципальных районах (Казбековский, Ботлихский и Цумадинский районы)», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, отключения произошли из-за замыканий на линии электропередачи. Также МЧС добавило, что ориентировочное время восстановление электроснабжения уточняется.