На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Уточняется, что эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли.
«В случае подтверждения выброса массы, будет прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого шли выбросы начала месяца, приведшие к буре уровня G4», — добавили в лаборатории.