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На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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Источник: amic.ru

«Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Уточняется, что эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли.

«В случае подтверждения выброса массы, будет прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого шли выбросы начала месяца, приведшие к буре уровня G4», — добавили в лаборатории.