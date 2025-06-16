В Сочи — наводнение, Красная Поляна — в снегу: видео

В результате обильных осадков минувшей ночью улицы Сочи превратились в реки, а утром 16 июня в горах на Красной Поляне пошел мокрый снег. Видео опубликовал Telegram-канал «Кубань 24».
При этом, по сведениям Telegram-канала «Сочи № 1», из-за шторма ряд улиц на некоторое время остались без электричества. Также за ночь упали восемь деревьев. Кроме того, из-за штормового предупреждения власти города закрыли несколько пляжей.
В сочинском Дагомысе река Ира вышла из берегов. На место выехали дорожные службы. Синоптики сообщают, что ливни не прекратятся до 17 июня.
Ранее эксперты назвали регионы России, в которые на этой неделе придут похолодание и дожди.