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В Сочи — наводнение, Красная Поляна — в снегу: видео

В воскресенье, 15 июня, из-за сильных дождей в городе объявили штормовое предупреждение.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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В результате обильных осадков минувшей ночью улицы Сочи превратились в реки, а утром 16 июня в горах на Красной Поляне пошел мокрый снег. Видео опубликовал Telegram-канал «Кубань 24».

При этом, по сведениям Telegram-канала «Сочи № 1», из-за шторма ряд улиц на некоторое время остались без электричества. Также за ночь упали восемь деревьев. Кроме того, из-за штормового предупреждения власти города закрыли несколько пляжей.

В сочинском Дагомысе река Ира вышла из берегов. На место выехали дорожные службы. Синоптики сообщают, что ливни не прекратятся до 17 июня.

Ранее эксперты назвали регионы России, в которые на этой неделе придут похолодание и дожди.