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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в европейской части России до конца июня

Практически на всем юге страны ожидается прохлада, а в южную часть Сибири придет тепло.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°
Прогноз аномалии средней температуры воздуха во второй декаде июня
Источник: Гидрометцентр России

Прогностическая карта температурных аномалий на европейской территории России выглядит пессимистично. Об этом сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

Судя по карте, в центре и на юге европейской части России во второй декаде июня ожидается на два-три градуса ниже климатической нормы.

«Начиная со среды, в средней полосе мы будем почитать за счастье, когда температура будет превышать 20 градусов», — написал Шувалов.

Также синоптик отметил, что в центральной части территории чаще всего воздух будет прогреваться до +15… +20 °С. На юге же Европейской России столбики термометров поднимутся максимум до +20 °С. Такая погода продержится практически до конца июня.

«Курортные температуры ожидаются только на юге Сибири», — добавил синоптик.

Ранее эксперты спрогнозировали в нескольких районах Дальнего Востока ливни и град.