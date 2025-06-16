Синоптик Шувалов рассказал о погоде в европейской части России до конца июня

Прогностическая карта температурных аномалий на европейской территории России выглядит пессимистично. Об этом сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.
Судя по карте, в центре и на юге европейской части России во второй декаде июня ожидается на два-три градуса ниже климатической нормы.
«Начиная со среды, в средней полосе мы будем почитать за счастье, когда температура будет превышать 20 градусов», — написал Шувалов.
Также синоптик отметил, что в центральной части территории чаще всего воздух будет прогреваться до +15… +20 °С. На юге же Европейской России столбики термометров поднимутся максимум до +20 °С. Такая погода продержится практически до конца июня.
«Курортные температуры ожидаются только на юге Сибири», — добавил синоптик.
Ранее эксперты спрогнозировали в нескольких районах Дальнего Востока ливни и град.