Как выглядит Сочи после шторма. Фото и видео

В Сочи до 17 июня включительно действует штормовое предупреждение. Небо над городом все еще в тучах, а температура остается непривычно низкой для середины июня. Купание в море официально запрещено — за этим строго следят спасатели и персонал.
«В такую погоду работать лучше, чем на жаре. Местным нравится, но туристы жалуются, что мало солнца — хотят загорать и купаться. Сейчас шторм около трех баллов», — поясняют сотрудники пляжа «Российской газете».
Море до сих пор неспокойно, поэтому спасателям приходится через громкоговорители отгонять отдыхающих, которые подходят слишком близко к кромке воды ради красивых кадров.
На пляже «Маяк» людей мало. Несмотря на непогоду, аренда лежаков продолжается. Пустые шезлонги, закрытые зонты, мокрый песок и затопленная волейбольная площадка — вот следы ночной бури. Очевидцы даже сообщают о смерчах в акватории.
Ночью на Сочи обрушился сильный ливень с грозами и молниями. Осадки оказались обильными, но, по данным оперативного штаба, серьезных ЧП не произошло. «Были кратковременные подтопления, но вода ушла самотеком. Реки не выходили из берегов», — уточнили власти.
Единственное исключение — река Ира в поселке Дагомыс, где вода поднялась, но не достигла опасного уровня. Движение на трассах уже восстановлено, угрозы для населения нет.
Больше всего осадков выпало в Центральном районе — 67,5 миллиметра. Ветер повалил восемь деревьев, которые уже убрали Городской транспорт, дороги и коммунальные службы в настоящий момент работают в штатном режиме. На федеральных трассах в границах Сочи работают более 70 сотрудников и 33 единицы спецтехники. Жителям и туристам рекомендуют быть осторожными и пока воздержаться от отдыха у воды.
Тем временем в горах Сочи, на высоте свыше двух тысяч метров, неожиданно выпал снег, ночью температура опускалась до 0, а днем — +1°С. Несмотря на это, часть троп и канатные дороги открыты.
В горной долине «Цирк-2» продолжается бонусное катание на лыжах и сноубордах — до 22 июня, поэтому туристов снег только радует.
Для обеспечения безопасности энергетики усилили контроль за объектами у горных рек. Дежурят 267 специалистов, в готовности — 160 единиц техники и 24 резервных источника энергии мощностью 4 МВт.