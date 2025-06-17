Как выглядит Сочи после шторма. Фото и видео

Больше всего осадков выпало в Центральном районе — 67,5 миллиметра. Ветер повалил восемь деревьев, которые уже убрали Городской транспорт, дороги и коммунальные службы в настоящий момент работают в штатном режиме. На федеральных трассах в границах Сочи работают более 70 сотрудников и 33 единицы спецтехники. Жителям и туристам рекомендуют быть осторожными и пока воздержаться от отдыха у воды.