В пяти округах РФ прогнозируют опасные явления погоды

«В Краснодарском крае на реках и малых водотоках возможно достижение уровня отметки неблагоприятного явления, то есть возможны небольшие подтопления. А на реках и малых водотоках Сочи и Сириуса возможно достижение уровня воды отметки опасного явления, то есть там подтопление будет более сильно выражено», — сказал он.
Метеоролог отметил, что
В Иркутской области в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 20 м/с, сильный дождь, гроза. В регионах Западной Сибири также пройдут дожди с грозой и ветром до 21−22 м/с.
На севере Забайкалья и в Бурятии пройдет сильный дождь при усилении ветра до 22−25 м/с. Дождливая погода в этих регионах будет способствовать уменьшению природной пожароопасности. «В Певеке, это Чукотка, “сумасшедший” сильный ветер прогнозируется — до 40 м/с», — подытожил метеоролог.