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В пяти округах РФ прогнозируют опасные явления погоды

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Переполнение рек возможно в ближайшее время на юге европейской части России из-за интенсивных дождей. Ветер до 40 м/с прогнозируется в ближайшие дни на Чукотке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 79% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Freepik

«В Краснодарском крае на реках и малых водотоках возможно достижение уровня отметки неблагоприятного явления, то есть возможны небольшие подтопления. А на реках и малых водотоках Сочи и Сириуса возможно достижение уровня воды отметки опасного явления, то есть там подтопление будет более сильно выражено», — сказал он.

Метеоролог отметил, что 18—19 июня в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях пройдет ливневый дождь с грозой. В регионах Урала прогнозируется сильный дождь с грозой, на юге Тюменской области также выпадет крупный град, порывы ветра составят 25 м/с.

В Иркутской области в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 20 м/с, сильный дождь, гроза. В регионах Западной Сибири также пройдут дожди с грозой и ветром до 21−22 м/с.

На севере Забайкалья и в Бурятии пройдет сильный дождь при усилении ветра до 22−25 м/с. Дождливая погода в этих регионах будет способствовать уменьшению природной пожароопасности. «В Певеке, это Чукотка, “сумасшедший” сильный ветер прогнозируется — до 40 м/с», — подытожил метеоролог.