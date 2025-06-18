В пяти округах РФ прогнозируют опасные явления погоды

«В Краснодарском крае на реках и малых водотоках возможно достижение уровня отметки неблагоприятного явления, то есть возможны небольшие подтопления. А на реках и малых водотоках Сочи и Сириуса возможно достижение уровня воды отметки опасного явления, то есть там подтопление будет более сильно выражено», — сказал он.