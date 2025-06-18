На Аляске впервые в истории объявили предупреждение о жаре

Из-за аномальной жары в штате участились наводнения, так как высокая температура воздуха растапливает снег и лед. «На реке Колвилл в Умиате произошло наводнение, а ниже по течению наблюдаются ледяные заторы. В течение следующих нескольких дней может произойти наводнение ниже по течению, когда эти ледяные заторы растают», — сообщили в Национальной метеорологической службе.