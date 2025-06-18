На Аляске впервые в истории объявили предупреждение о жаре

Впервые в истории в американском штате Аляска власти объявили предупреждение о сильной жаре, поскольку температура воздуха в некоторых районах достигла рекордных 31 градусов Цельсия. Это на 15 градусов выше климатической нормы. Такой аномальный подъем температуры вызвал особую обеспокоенность у метеорологов и местных властей, поскольку регион привык к гораздо более прохладному климату, пишет Fox Weather.
В частности, Национальная метеорологическая служба в городах Фэрбенкс и Джуно выпустила официальные рекомендации для жителей: избегать длительного пребывания на солнце, использовать солнцезащитные средства, носить легкую одежду и внимательно следить за признаками теплового удара.
Особое внимание следует уделить безопасности детей и домашних животных. Эксперты призывают не закрывать их в автомобилях, так как там температура может быстро достигать опасных значений всего за несколько минут.
Из-за аномальной жары в штате участились наводнения, так как высокая температура воздуха растапливает снег и лед. «На реке Колвилл в Умиате произошло наводнение, а ниже по течению наблюдаются ледяные заторы. В течение следующих нескольких дней может произойти наводнение ниже по течению, когда эти ледяные заторы растают», — сообщили в Национальной метеорологической службе.
Местные службы и эксперты продолжают следить за ситуацией и предупреждают о возможных дальнейших температурных рекордах в ближайшие дни.
Синоптики говорят, что хотя большую часть года на Аляске по-прежнему «очень холодно», она нагревается в два-три раза быстрее, чем в среднем по миру. За последние 60 лет средняя температура по штату выросла на 1,67°С.
Ранее ученые сообщили, что в Гренландии в мае таяние ледника ускорилось в 17 раз.