Синоптики рассказали о погоде в России до конца недели

Сегодня, 19 июня, Европейскую часть России накроет плотная облачность, которая будет сопровождаться дождями различной интенсивности, передают «Метеовести». В стороне от фронтальной зоны останутся лишь крайний север и юг региона. Центр страны и районы Верхней Волги выпадут обильные осадки, а самые интенсивные ливни ожидаются в Ленинградской области и юго-западной Карелии. Там прогнозируется более 20−30 миллиметров влаги за сутки.
Особенно непростой день ждет Санкт-Петербург, где продолжается Международный экономический форум. Ожидается, что в течение трех часов во второй половине суток может выпасть до 6−7 миллиметров осадков, а к вечеру количество дождя превысит среднемесячную норму первой декады июня. За почти 150 лет метеонаблюдений таких интенсивных осадков в это время года в городе не наблюдалось.
Причина такой суровой погоды кроется в притоке влажного и прохладного воздуха с акватории Северной Атлантики. Из-за плотной облачности солнечные лучи не могут прогреть поверхность, и температура продолжит снижаться. В пятницу, 20 июня, теплая погода сохранится лишь на юге страны, тогда как Центральный и Северо-Западный регионы окажутся в зоне майского температурного фона — дневные значения составят всего +14…+19 °C.
На выходных ситуация начнет немного меняться. К западным границам России приблизится гребень антициклона с Азорских островов, который вытеснит основную зону осадков за Урал. Однако дожди не прекратятся, они станут менее продолжительными и будут выпадать локально. Тем не менее, потепление вряд ли будет значительным: периферия антициклона продолжит поставлять прохладные воздушные массы.
В Санкт-Петербурге в пятницу ожидается около +15 °C — на 5 градусов ниже климатической нормы. Однако уже в выходные небо начнет проясняться, и температура будет постепенно расти. В субботу и воскресенье — около +17…+18 °C, а в понедельник — уже около +20 °C, что соответствует средним климатическим показателям июня.
Москву также ждут затяжные дожди. В четверг синоптики прогнозируют +16 °C и осадки. В пятницу ожидается аналогичная погода с температурой около +17 °C. К концу недели станет немного теплее, но не исключены кратковременные дожди. Начало следующей недели принесет дневные +20 °C, но осадки, судя по прогнозам, продолжатся.
Ранее синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве до конца июня.