Синоптики рассказали о погоде в России до конца недели

Особенно непростой день ждет Санкт-Петербург, где продолжается Международный экономический форум. Ожидается, что в течение трех часов во второй половине суток может выпасть до 6−7 миллиметров осадков, а к вечеру количество дождя превысит среднемесячную норму первой декады июня. За почти 150 лет метеонаблюдений таких интенсивных осадков в это время года в городе не наблюдалось.