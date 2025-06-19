Ураган «Эрик» стал первым мощным штормом 2025 года

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала людей из регионов, которые оказались на пути шторма, соблюдать осторожность. «Следите за официальными сообщениями, оставайтесь дома и не выходите без необходимости», — сказала она. Власти организовали систему оповещения и рекомендовали людям в низинах, у рек и водоемов эвакуироваться в подготовленные укрытия. Жителям горных районов напомнили об угрозе оползней.