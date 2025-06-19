Ураган «Эрик» стал первым мощным штормом 2025 года

Ураган «Эрик» вновь усилился и достиг 4-й категории. По словам синоптиков, он стал «чрезвычайно опасным» штормом и первым сильным ураганом в нынешнем сезоне. Сейчас он двигается к тихоокеанскому побережью Мексики, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
По данным синоптиков, скорость ветра в эпицентре урагана составляет 230 километров в час, возможны дальнейшие усиления. Ожидается, что «Эрик» достигнет суши в четверг, 19 июня, при этом основной удар стихии примут штаты Оахака и Герреро. В NHC предупреждают, что ураган может нанести «разрушительный ущерб» и вызвать опасные для жизни последствия.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала людей из регионов, которые оказались на пути шторма, соблюдать осторожность. «Следите за официальными сообщениями, оставайтесь дома и не выходите без необходимости», — сказала она. Власти организовали систему оповещения и рекомендовали людям в низинах, у рек и водоемов эвакуироваться в подготовленные укрытия. Жителям горных районов напомнили об угрозе оползней.
Предупреждение об урагане охватывает более 500 километров береговой линии — от курорта Акапулько до Пуэрто-Анхеля. В прибрежных районах штатов Герреро и Оахака прогнозируются сильнейшие ливни, штормовые нагоны и внезапные наводнения.
По данным властей, в регионах Чьяпас, Оахака и Герреро развернуто около 2000 укрытий, а свыше 18 тысяч спасателей и сотрудников экстренных служб приведены в полную готовность.
«Эрик» стал первым крупным ураганом нынешнего сезона, который продлится до конца ноября. Стихия может стать серьезным испытанием для южных штатов Мексики уже в ближайшие часы.
Ранее в Сети появились видео и фотографии Сочи после прошедшего шторма.