Град с теннисный мяч обрушился на Монтану: видео

Жители самого Уиннетта тоже ощутили на себе мощь непогоды. Так, от крупных осадков пострадала машина владельца местной компании Коди Мартинеса. «Сначала падал мелкий град, потом стал размером с шар для гольфа, а затем начался настоящий кошмар — посыпались градины с теннисный мяч», — вспомнил мужчина. По мнению пострадавшего, в ближайшие месяцы в городе будет немало заказов на ремонт крыш, окон и других конструкций.