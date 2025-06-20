Град с теннисный мяч обрушился на Монтану: видео

Основной удар стихии пришелся на сельские районы к юго-западу от населенного пункта: именно там с неба сыпался град размером с теннисный мяч. В самом Уиннетте диаметр осадков достигал величины шарика для гольфа, сообщил Sott.
Особенно сильно пострадало семейное ранчо американки Хейли Киль, которое располагается примерно в 20 минутах езды на машине от города. «Был такой грохот, что казалось, будто с неба падают птицы», — рассказала женщина. По словам пострадавшей, шквал длился около 10−15 минут.
Во время непогоды семья укрылась в хозяйственной постройке, а после обнаружила участок в гигантских градинах. Стихия повредила здания и инфраструктуру на ферме: выбила окна, разрушила элементы детской площадки. Также пострадала ирригационная система, которую семья использовала для полива люцерны.
Жители самого Уиннетта тоже ощутили на себе мощь непогоды. Так, от крупных осадков пострадала машина владельца местной компании Коди Мартинеса. «Сначала падал мелкий град, потом стал размером с шар для гольфа, а затем начался настоящий кошмар — посыпались градины с теннисный мяч», — вспомнил мужчина. По мнению пострадавшего, в ближайшие месяцы в городе будет немало заказов на ремонт крыш, окон и других конструкций.
Ранее в Хабаровском крае град размером с куриное яйцо уничтожил урожай и разбил машины.