На Солнце произошла мощная вспышка

Согласно данным космических коронографов, плазма, несмотря на большую мощность взрыва и связанные с этим ожидания, что этот «невидимый барьер» будет «продавлен», снова ушла в северном направлении, а воздействие на Землю почти исключено. Есть вероятность, что позже появятся математические модели, которые всё же смогут увидеть движение к Земле слабых компонентов, но даже в этом случае речь может идти лишь о небольших краткосрочных воздействиях, не сопоставимых с фактической силой события, добавили в лаборатории.