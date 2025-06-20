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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

ДУБАЙ, 20 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на севере Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 40% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

По его данным, эпицентр стихии находился в 36 км к северо-западу от города Семнан с населением порядка 124 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.