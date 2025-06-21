Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В части российских регионов прогнозируют жару до 42

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ожидается жаркая погода с температурой от +32°C до +42°C.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 69% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Freepik

По словам синоптика, в Красноярске ожидается жаркая погода с температурой до +32… +37°C. Также жарко будет и в республике Тыва — столбик термометра поднимется выше +40°C.

«В Иркутской области температуры будут достигать 35 градусов. Сильная жара с температурой 31−36 градусов прогнозируется и в Хакасии В Алтайском крае, Новосибирской области понижение температуры будет только к 25-му числу, температура будет около нормы», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в Омской области температура воздуха начнет снижаться уже с понедельника.

До этого Вильфанд говорил, что в течение ближайших дней температура на всей европейской части РФ будет ниже нормы на 2−4°C.