В части российских регионов прогнозируют жару до 42

По словам синоптика, в Красноярске ожидается жаркая погода с температурой до +32… +37°C. Также жарко будет и в республике Тыва — столбик термометра поднимется выше +40°C.
«В Иркутской области температуры будут достигать 35 градусов. Сильная жара с температурой 31−36 градусов прогнозируется и в Хакасии В Алтайском крае, Новосибирской области понижение температуры будет только к 25-му числу, температура будет около нормы», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что в Омской области температура воздуха начнет снижаться уже с понедельника.
До этого Вильфанд говорил, что в течение ближайших дней температура на всей европейской части РФ будет ниже нормы на 2−4°C.