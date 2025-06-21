В части российских регионов прогнозируют жару до 42

«В Иркутской области температуры будут достигать 35 градусов. Сильная жара с температурой 31−36 градусов прогнозируется и в Хакасии В Алтайском крае, Новосибирской области понижение температуры будет только к 25-му числу, температура будет около нормы», — отметил Вильфанд.