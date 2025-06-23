Климатический кризис сказывается на урожайности культур

В исследовании ученые брали информацию из 54 стран мира. Сравнивали условия произрастания злаковых, экономики регионов и другие показатели, по которым оценивали потери продукции в течение нескольких лет. Эксперты выяснили, что резкое падение остановилось в 2000 годах. Но ситуацию осложняет рост численности населения в мире. Предполагается, что к концу века на Земле будет проживать около 10 миллиардов человек. В связи с этим возрастет потребность в продукции. Бедные слои населения пострадают больше всех.