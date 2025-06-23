Климатический кризис сказывается на урожайности культур

По оценкам экспертов, климатический кризис серьезно влияет на продовольственную безопасность. По результатам исследования, повышение среднегодовой температуры Земли на один градус Цельсия забирает у человечества 120 килокалорий в день на каждого жителя. Подобное сокращение энергетической нормы кажется незначительным, но в масштабах планеты способно привести к дефициту продовольствия.
Пшеница, рис, кукуруза и соя — главные источники калорий для миллионов людей, но их урожайность резко падает. Для борьбы с проблемой фермерские хозяйства начинают внедрять новые технологии и стараются использовать более стойкие к высоким температурам разновидности этих культур. Одновременно осуществляется выведение новых сортов. При благоприятных итогах к 2050 году потери калорий получится сократить на ¼, к 2100-му — на ⅓.
В исследовании ученые брали информацию из 54 стран мира. Сравнивали условия произрастания злаковых, экономики регионов и другие показатели, по которым оценивали потери продукции в течение нескольких лет. Эксперты выяснили, что резкое падение остановилось в 2000 годах. Но ситуацию осложняет рост численности населения в мире. Предполагается, что к концу века на Земле будет проживать около 10 миллиардов человек. В связи с этим возрастет потребность в продукции. Бедные слои населения пострадают больше всех.