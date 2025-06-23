Больше 150 детей вывезли из лагеря «Парус» в Забайкалье

Лагерь «Парус» находится вблизи поселка Атамановка, от которого огонь не отходит уже несколько дней. Сейчас возгорание действует на территории 350 гектаров. Сообщается, что из-за огня частично перекрыли федеральную трассу Чита — Забайкалье в районе населенного пункта. По сведениям Министерства чрезвычайных ситуаций, возгорание началось с мусора, но моментально перекинулось на лес.