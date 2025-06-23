Больше 150 детей вывезли из лагеря «Парус» в Забайкалье

Сейчас детей везут в Читу, где передадут родителям. Иногородних разместят в общежитиях и гостиницах. Об этом изданию Chita.ru сообщил директор молодежного центра «Искра» Вячеслав Пальшин.
«Отвозим на пару дней, это такая мера предосторожности. Угрозы нет, даже в окрестностях нигде нет пожаров. Поступило распоряжение от МЧС. Когда ситуация стабилизируется, вернемся на смену», — сообщил он.
Лагерь «Парус» находится вблизи поселка Атамановка, от которого огонь не отходит уже несколько дней. Сейчас возгорание действует на территории 350 гектаров. Сообщается, что из-за огня частично перекрыли федеральную трассу Чита — Забайкалье в районе населенного пункта. По сведениям Министерства чрезвычайных ситуаций, возгорание началось с мусора, но моментально перекинулось на лес.