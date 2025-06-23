Синоптики сообщили, какой будет последняя неделя июня для жителей России

На текущей неделе сильного зноя над Европейской частью России ждать не стоит. Погода в стране начнет налаживаться постепенно с юга. В понедельник, 23 июня, там пройдут дожди с сильными порывами ветра, но уже в середине недели начнет теплеть. В Крыму, Ростовской области столбики термометра покажут около +30 °C.