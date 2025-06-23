Синоптики сообщили, какой будет последняя неделя июня для жителей России

Над Центральной частью России всю предыдущую неделю нависал обширный высотный циклон, который с севера подкачивал порции холодного воздуха. В понедельник, 23 июня, он немного отступит — в Москве ожидается без осадков. Во вторник, 24 июня, возможен кратковременный небольшой дождь. Температура установится на отметке +23 градуса тепла.
В среду, 25 июня, влияние циклона снова усилится. В Москве немного похолодает. Но уже к выходным погода наладится, дожди пройдут. Температура вновь поднимется до 23−24 °C. Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Кирилл Тудрий.
На текущей неделе сильного зноя над Европейской частью России ждать не стоит. Погода в стране начнет налаживаться постепенно с юга. В понедельник, 23 июня, там пройдут дожди с сильными порывами ветра, но уже в середине недели начнет теплеть. В Крыму, Ростовской области столбики термометра покажут около +30 °C.
Синоптик напомнил, что в Костромской и Вологодской области, а также на территории Карелии стоят заморозки.