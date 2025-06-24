Вильфанд: на юге России в конце недели ожидается до плюс 35 градусов

«Во второй половине недели будет веселее и в Северо-Кавказском, и в Южном федеральных округах. Не будет совсем безоблачной погоды, но все-таки воздушные массы будут перемещаться с запада, поэтому температура повысится до нормы. К концу недели в Крыму температура будет повышаться до 30−34 градусов, в степных районах — до 35. В Краснодарском крае со среды значения будут в диапазоне 28−31 градуса, в конце недели — вообще 33 градусов. Но такой температурный фон близок к норме», — сказал он.