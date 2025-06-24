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Вильфанд: на юге России в конце недели ожидается до плюс 35 градусов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Максимальная дневная температура воздуха на юге европейской части России к концу недели может составить до 30−35 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Freepik

«Во второй половине недели будет веселее и в Северо-Кавказском, и в Южном федеральных округах. Не будет совсем безоблачной погоды, но все-таки воздушные массы будут перемещаться с запада, поэтому температура повысится до нормы. К концу недели в Крыму температура будет повышаться до 30−34 градусов, в степных районах — до 35. В Краснодарском крае со среды значения будут в диапазоне 28−31 градуса, в конце недели — вообще 33 градусов. Но такой температурный фон близок к норме», — сказал он.

Вильфанд пояснил, что в первой половине недели температура на юге будет преимущественно в диапазоне плюс 24−26 градусов.