Пожар полностью уничтожил СНТ в Забайкалье. Видео

О подготовке к возможной эвакуации жителей предупредили несколько дней назад, однако люди окончательно покинули территорию только вчера, 23 июня. «Кто смог, выехал в последний момент, бросив животных и вещи. Сейчас туда проехать невозможно, все перекрыто. Огонь подходит к СНТ “Энергетик”», — рассказали в кооперативе.