Пожар полностью уничтожил СНТ в Забайкалье. Видео

Дачный кооператив «Локомотив» полностью сгорел в результате крупного пожара под селом Атамановка Забайкальского края. Об этом корреспонденту «Chita.ru» рассказали местные жители. Информацию подтвердил глава Читинского района Виктор Машуков.
«Локомотив» считался нежилым, однако на момент происшествия там находились не менее четырех семей. По словам местных жителей, в СНТ было около 50 дачных участков, многие из которых являлись заброшенными.
О подготовке к возможной эвакуации жителей предупредили несколько дней назад, однако люди окончательно покинули территорию только вчера, 23 июня. «Кто смог, выехал в последний момент, бросив животных и вещи. Сейчас туда проехать невозможно, все перекрыто. Огонь подходит к СНТ “Энергетик”», — рассказали в кооперативе.
Напоминаем, что пожар под Атамановкой начался 20 июня. Сейчас пожар действует на территории около 350 гектаров. В результате возгорания частично перекрыли федеральную трассу Чита — Забайкалье в районе населенного пункта. Также недалеко от поселка из лагеря «Парус» эвакуировали детей.