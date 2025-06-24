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Парад смерчей засняли на видео очевидцы в Туапсе

В Туапсинском районе очевидцы засняли несколько смерчей. В МЧС предупредили об их опасности.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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В Туапсинском районе над Черным морем пронеслось несколько смерчей. Кадры явлений опубликовал Telegram-канал «ТК Краснодар». Также по данным издания «Кубань 24», еще одну воронку заметили жители Лазаревского района в городском округе Сочи.

В МЧС предупреждали о возможности возникновения смерчей от Анапы до Сочи. Тем временем специалисты напомнили, что такие явления представляют собой атмосферные вихри с вертикальной осью вращения, которые формируются в кучево-дождевых облаках.

Предсказать, выйдет ли смерч на сушу, сложно, так как он может резко менять траекторию движения. Если воронка появилась на берегу, она превращается в классический торнадо, который способен нанести серьезный урон инфраструктуре и людям.

Также смерч опасен по причине явлений, которые его сопровождают. К ним относятся ливни, грозы, штормы, град и порывы ветра со скоростью до 20−30 метров в секунду.

Ранее из-за смерча в Ростовской области жители поселка остались без электричества.