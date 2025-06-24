Миллионы человек пострадали от теплового купола над США

В Америке установилась опасная жара. Ожидается, что дневная температура сегодня, 24 июня, может побить рекордное значение. В некоторых регионах отметка на термометре приблизилась к +40 °C. В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди воздух прогрелся до +38 °C.
В Нью-Йорке начались перебои с электричеством, из-за чего температура внутри помещений превысила допустимые значения. В связи с ситуацией продолжительность рабочего и учебного дня в школах и детских садах сократилась.
В Филадельфии и на Восточном побережье власти объявили чрезвычайное положение. Жителей призвали не выходить под открытые солнечные лучи, пить больше жидкости и заботиться о детях и пожилых людях, которые находятся в зоне риска.
Основной причиной жары считается тепловой купол — область высокого давления, которая действует наподобие резервуара, не дает теплу и влажности выйти за собственные границы. Из-за солнечной активности ситуация ухудшается. Воздух не успевает остыть ночью, а днем нагревается еще больше. К тому же тепловой купол мешает циркуляции воздушных масс.
Одновременно происходит ухудшение качества воздуха. В большинстве штатов уровень находится в норме, но в Нью-Йорке и Филадельфии специалисты отмечают высокое содержание озона, из-за чего у жителей могут появиться проблемы с дыханием.
Ученые отмечают, что подобная жара в Америке с 1950-го наблюдается все чаще. Тепловой купол сохраняется с каждым годом дольше и становится серьезной угрозой для жизни и здоровья людей. Ежегодно в США от высокой температуры воздуха фиксируют около 1300 смертей.
Чтобы снизить опасное влияние экстремальной жары, специалисты советуют использовать климатическое оборудование в помещении. А еще — чаще умываться и принимать прохладный душ и всегда иметь при себе запас питьевой воды.