Миллионы человек пострадали от теплового купола над США

Ученые отмечают, что подобная жара в Америке с 1950-го наблюдается все чаще. Тепловой купол сохраняется с каждым годом дольше и становится серьезной угрозой для жизни и здоровья людей. Ежегодно в США от высокой температуры воздуха фиксируют около 1300 смертей.