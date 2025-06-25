Два города в США вошли в историю из-за аномальной жары

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в среду, 25 июня, в Бостоне жара немного ослабнет. С четверга по субботу, с 26 по 28 июня, дневная температура в регионе составит около +21−22 °C. В субботу возможны дожди, а к воскресенью вновь ожидается потепление до +26,7 °C. В Провиденсе со среды вероятны кратковременные осадки, которые немного снизят температуру воздуха.