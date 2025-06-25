Два города в США вошли в историю из-за аномальной жары

Так, В Бостоне во вторник, 24 июня, термометры показали +38,9 °C. Об этом сообщило издание The Spun. Предыдущий рекорд 2021 года составлял +37,8 °C. В Провиденсе нынешняя температура +37,8 °C обогнала июнь 1945-го, когда фиксировали максимум +36,7 °C.
Национальная метеорологическая служба предупредила, что в среду, 25 июня, в Бостоне жара немного ослабнет. С четверга по субботу, с 26 по 28 июня, дневная температура в регионе составит около +21−22 °C. В субботу возможны дожди, а к воскресенью вновь ожидается потепление до +26,7 °C. В Провиденсе со среды вероятны кратковременные осадки, которые немного снизят температуру воздуха.
Местные власти и метеорологи просят жителей соблюдать осторожность: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и находиться в прохладных помещениях. Волну жары связывают с возникновением теплового купола. Специалисты отмечают, что аномально высокие температуры еще раз подчеркивают влияние изменения климата на привычные погодные условия в регионах, где раньше подобное считалось редкостью.