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Два города в США вошли в историю из-за аномальной жары

На северо-востоке Соединенных Штатов установился экстремальный зной. В Бостоне и Провиденсе зафиксировали самые высокие июньские температуры за все время наблюдений.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +33° 3 м/с 56% 761 мм рт. ст. +33°
Парень в синей футболке держится за лоб и собирается сделать глоток из бутылки с водой
Источник: Shutterstock

Так, В Бостоне во вторник, 24 июня, термометры показали +38,9 °C. Об этом сообщило издание The Spun. Предыдущий рекорд 2021 года составлял +37,8 °C. В Провиденсе нынешняя температура +37,8 °C обогнала июнь 1945-го, когда фиксировали максимум +36,7 °C.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в среду, 25 июня, в Бостоне жара немного ослабнет. С четверга по субботу, с 26 по 28 июня, дневная температура в регионе составит около +21−22 °C. В субботу возможны дожди, а к воскресенью вновь ожидается потепление до +26,7 °C. В Провиденсе со среды вероятны кратковременные осадки, которые немного снизят температуру воздуха.

Местные власти и метеорологи просят жителей соблюдать осторожность: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и находиться в прохладных помещениях. Волну жары связывают с возникновением теплового купола. Специалисты отмечают, что аномально высокие температуры еще раз подчеркивают влияние изменения климата на привычные погодные условия в регионах, где раньше подобное считалось редкостью.