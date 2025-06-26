Париж затопило из-за сильного ливня. Видео

По сообщению радиостанции Ici Paris le-de-France, в среду, 25 июня, Париж накрыли ливни с грозами и шквалистый ветер, сила которого доходила до 112 км/ч. Ранее в городе был объявлен «оранжевый» уровень опасности. В регион на смену изнурительной жаре пришел шторм.