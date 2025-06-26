Париж затопило из-за сильного ливня. Видео

По сообщению радиостанции Ici Paris le-de-France, в среду, 25 июня, Париж накрыли ливни с грозами и шквалистый ветер, сила которого доходила до 112 км/ч. Ранее в городе был объявлен «оранжевый» уровень опасности. В регион на смену изнурительной жаре пришел шторм.
В результате непогоды пострадала городская инфраструктура. Затопило три станции метрополитена. Работа линий RER и пригородных поездов приостановлена до ликвидации последствий природной стихии. Ливни повредили городские электросети — около 100 жилых строений остались отключены от электричества. Из-за сильных порывов ветра повалило около 50 деревьев.
Шторм унес жизни двоих людей: скончался 59-летний житель Майна, который во время бури оказался на квадроцикле, и 12-летний ребенок, упавший в воду из-за сломанного дерева. Более 17 человек были травмированы.
Ранее в коммуне Перорад, во Франции, жителям пришлось столкнуться с крупным градом. Его размер достигал ладони взрослого человека.