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Париж затопило из-за сильного ливня. Видео

Канализационная система города не справляется с ливневыми водами. В воде оказалось несколько станций метро, подвальные и цокольные этажи зданий.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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По сообщению радиостанции Ici Paris le-de-France, в среду, 25 июня, Париж накрыли ливни с грозами и шквалистый ветер, сила которого доходила до 112 км/ч. Ранее в городе был объявлен «оранжевый» уровень опасности. В регион на смену изнурительной жаре пришел шторм.

В результате непогоды пострадала городская инфраструктура. Затопило три станции метрополитена. Работа линий RER и пригородных поездов приостановлена до ликвидации последствий природной стихии. Ливни повредили городские электросети — около 100 жилых строений остались отключены от электричества. Из-за сильных порывов ветра повалило около 50 деревьев.

Шторм унес жизни двоих людей: скончался 59-летний житель Майна, который во время бури оказался на квадроцикле, и 12-летний ребенок, упавший в воду из-за сломанного дерева. Более 17 человек были травмированы.

Ранее в коммуне Перорад, во Франции, жителям пришлось столкнуться с крупным градом. Его размер достигал ладони взрослого человека.