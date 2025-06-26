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Греческий остров Хиос охватили лесные пожары: фотографии

Сотни спасателей четвертый день борются с лесными пожарами на греческом острове Хиос. Большая часть возгораний уже локализована. РБК собрал яркие кадры пожара.

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Лесные пожары на греческом острове Хиос вспыхнули 22 июня и за три дня охватили площадь четыре тысячи гектаров. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, несколько деревней эвакуировали.

Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер, из-за которого пламя распространяется быстрее. В настоящее время большинство очагов возгораний локализовано. Пожар продолжают тушить более 400 спасателей.

Reuters со ссылкой на источники сообщил о задержании гражданки Грузии по подозрению в поджоге. По словам властей, она выбросила непотушенную сигарету, которая могла стала причиной крупных пожаров.

Хиос — один из крупнейших островов Эгейского моря и пятый по величине греческий остров. В Греции часто возникают крупные лесные пожары во время жаркого и сухого лета. Как отмечают власти, в последние годы число крупных пожаров растет. Это может быть связано с изменением климата.