Греческий остров Хиос охватили лесные пожары: фотографии

Хиос — один из крупнейших островов Эгейского моря и пятый по величине греческий остров. В Греции часто возникают крупные лесные пожары во время жаркого и сухого лета. Как отмечают власти, в последние годы число крупных пожаров растет. Это может быть связано с изменением климата.