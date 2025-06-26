Корональная дыра будет воздействовать на Землю еще сутки

Ученые наблюдали корональную дыру на Солнце уже более недели. Объект смещался с востока на запад и медленно приближался к Земле. Сейчас солнечный поток, который шел от дыры, достиг нашей планеты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Института космических исследований Российской академии наук.
Специалисты зафиксировали изменения параметров межпланетного пространства — увеличение скорости и температуры ветра. Поток разогнался до 600−700 километров в секунду и нагрелся до +500 000 градусов. Такие показатели находятся далеко за нормальными границами. Обычно скорость составляет 400−500 километров в секунду, а температура — +100 000 градусов.
Геомагнитные возмущения сегодня остаются слабыми. Однако, если судить по динамике и расчетным сведениям, то скоро произойдет усиление. Прогнозируется, что магнитная буря достигнет класса G1 или G2.
Представители Института космических исследований Российской академии наук добавляют, что отдельного внимания заслуживает структура самой корональной дыры. Объект медленно сужается, особенно в центральной области, ближе к экватору. Подобные изменения и вызывают сильное влияние на Землю.
Предполагается, что длительность новых возмущений составит от 20 до 30 часов — былые 10 часов, уже не в счет. Также ученые отмечают, что сейчас отсутствуют вспышки на Солнце, что значительно снижает вероятность дополнительных геомагнитных возмущений.