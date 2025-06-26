Корональная дыра будет воздействовать на Землю еще сутки

Ученые наблюдали корональную дыру на Солнце уже более недели. Объект смещался с востока на запад и медленно приближался к Земле. Сейчас солнечный поток, который шел от дыры, достиг нашей планеты. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Института космических исследований Российской академии наук.