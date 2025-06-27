В самой сухой пустыне мира выпал снег

До этого жители села Омутинское в Тюменской области заметили смерч над жилыми домами и сняли его на видео. На этом фоне синоптик Илья Винштейн рассказал, что смерч обычно начинается в грозовом облаке и тянется до земли. А о скорости ветра внутри вихря можно судить по разрушениям, которые после него остаются. Он предложил «людям из той местности» выехать на место и визуально оценить полосу прохождения смерча.