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В Красноярск возвращается жара: в выходные ожидается до +28°C

Отметим, что она будет не такой знойной, как раньше.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 79% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

В выходные, 28 и 29 июня, жители Красноярска могут рассчитывать на теплую погоду.

Согласно прогнозу gismeteo, в субботу утром температура составит около +17°C, а днем воздух прогреется до +28°C. Вечером термометр покажет около +24°C.

В воскресенье ночью и утром температура будет на уровне +16°C. Днем также ожидается +28°C, однако вечером возможен небольшой дождь, и температура опустится до +23°C.

По информации gismeteo, в выходные в Красноярске будет дуть умеренный ветер: в субботу его скорость составит от 2 до 10 м/с, а в воскресенье — от 3 до 9 м/с.

Отметим, что ранее мы публиковали программу празднования Дня молодежи, который пройдет уже завтра, 28 июня.