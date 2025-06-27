В Красноярск возвращается жара: в выходные ожидается до +28°C

В выходные, 28 и 29 июня, жители Красноярска могут рассчитывать на теплую погоду.
Согласно прогнозу gismeteo, в субботу утром температура составит около +17°C, а днем воздух прогреется до +28°C. Вечером термометр покажет около +24°C.
В воскресенье ночью и утром температура будет на уровне +16°C. Днем также ожидается +28°C, однако вечером возможен небольшой дождь, и температура опустится до +23°C.
По информации gismeteo, в выходные в Красноярске будет дуть умеренный ветер: в субботу его скорость составит от 2 до 10 м/с, а в воскресенье — от 3 до 9 м/с.
Отметим, что ранее мы публиковали программу празднования Дня молодежи, который пройдет уже завтра, 28 июня.