Циклон Зирос, который принес дожди в Россию, сняли из космоса

По прогнозам метеорологов, «Зирос» приведет к затяжным и интенсивным осадкам в ближайшие дни. Ожидается, что его влияние ощутят жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Татарстана, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Тульской, Брянской и Калужской областей. В Карелии и других регионах также прогнозируются осадки. Грозы возможны в Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Владимирской областях.