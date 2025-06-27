В Чили самую сухую пустыню в мире покрыло снегом. Видео

В четверг, 26 июня, одно из самых засушливых мест на планете, пустыню Атакама, неожиданно занесло снегом. Об этом сообщили представители обсерватории ALMA, расположенной в Чили. По словам ученых, осадки в этом регионе — редкое явление, но раньше такое уже происходило.
Однако в этот раз снег выпал на высоте около 2 900 метров над уровнем моря, в районе главного здания организации, поэтому это стало неожиданностью.
Обычно специалисты фиксируют осадки значительно выше — на плато Чахнантор, где расположено телескопическое оборудование, на высоте почти 5 000 метров. Последний раз аналогичное природное явление у подножия комплекса наблюдали более 10 лет назад.
Атакама находится на западе Южной Америки и достигает почти 105 000 квадратных километров. Это самая древняя и сухая пустыня на Земле, возраст которой оценивается в 20−40 миллионов лет. Ее ландшафт покрыт песками и каменистыми участками.
Климатолог Рауль Кордеро из Университета Сантьяго отметил, что хотя выпадение снега пока нельзя прямо связать с глобальными климатическими изменениями, подобные явления могут стать более частыми. Причем это касается не только Атакамы, но и других регионов с экстремальными метеоусловиями.