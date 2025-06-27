В Чили самую сухую пустыню в мире покрыло снегом. Видео

Климатолог Рауль Кордеро из Университета Сантьяго отметил, что хотя выпадение снега пока нельзя прямо связать с глобальными климатическими изменениями, подобные явления могут стать более частыми. Причем это касается не только Атакамы, но и других регионов с экстремальными метеоусловиями.