На Земле начались магнитные бури от корональной дыры

С ночи 27 июня специалисты фиксировали магнитные бури, которые доходили до уровня G1. Причиной возмущений поля Земли стало влияние корональной дыры, в зону активности которой попала наша планета. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус отметил, что ранее уже происходили небольшие волнения, а теперь они перешли в разряд бурь.
Сейчас интенсивность возмущения геомагнитного поля колеблется на нижней границе слабого уровня: текущий Kp составляет 1,33. Согласно прогнозам, буря усилится до степени G1-G2 и продлится еще около трех-шести часов, после чего действие начнет ослабевать. В субботу, 28 июня, поле Земли вернется в нормальное состояние. В ближайшие выходные, 28 и 29 июня, ожидается стабильная геомагнитная обстановка.
Хотя солнечный ветер местами разогнался до скорости 800 километров в секунду, воздействие потоков на магнитное поле земного шара остается умеренным и не должно вызвать бурь высокого класса. Напомним, шкала включает пять уровней, и нынешние значения далеки от критических. К примеру, 1 июня зафиксировали возмущение G4, которое вызвал мощный выброс солнечного вещества в направлении Земли.
Ожидаемая длительность влияния текущей корональной дыры составляет около 20−30 часов, и этот период близок к завершению. Уже к середине дня, 27 июня, ситуация начнет улучшаться.