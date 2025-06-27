На Земле начались магнитные бури от корональной дыры

С ночи 27 июня специалисты фиксировали магнитные бури, которые доходили до уровня G1. Причиной возмущений поля Земли стало влияние корональной дыры, в зону активности которой попала наша планета. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус отметил, что ранее уже происходили небольшие волнения, а теперь они перешли в разряд бурь.