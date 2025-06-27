Погода на июль 2025: россиянам пообещали аномальную жару и дожди

Июль 2025 года может принести россиянам непростые погодные условия. В центре страны температура воздуха окажется ниже нормы, а дожди будут идти чаще обычного. На юге же, напротив, ожидается сильная жара и засуха, что увеличивает риск природных пожаров. Подробнее о прогнозе погоды на месяц рассказали в «Известиях».
Прогноз погоды на июль 2025 года по регионам
Москва
Июль 2025 года в Москве обещает быть нетипично прохладным и облачным для разгара лета. Солнце будет редким гостем — большую часть месяца небо затянут тучи, а осадки прогнозируются примерно через день. Местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Средняя дневная температура будет вполне комфортная и составит около +23…+24 °C, ночью воздух будет охлаждаться до +13…+15 °C. Влажность останется повышенной — до 70−74%, особенно в периоды осадков.
Ветер будет преимущественно умеренным, от трех до шести метров в секунду, однако во время гроз возможны порывы до 10 метров в секунду. Настоящего летнего зноя москвичам ждать не стоит. Синоптики советуют не расставаться с зонтами и легкими куртками.
Санкт-Петербург
В северной столице России июль обещает быть облачным, дождливых дней может быть от трех до восьми. Согласно прогнозам, осадки будут преимущественно кратковременными, чаще во второй половине дня.
Днем термометры будут показывать +20…+23°С, а ночью — +13…+15°С. В дождливые дни ожидаются порывы северо-западного и западного ветра со скоростью 10−12 метров в секунду.
Синоптики также предупреждают о грозах, которые ожидаются в середине и конце июля, но без экстремальных проявлений. В отдельные дни возможны повышения температуры воздуха до +25°С.
Сочи, Анапа и Крым
В Сочи погода будет преимущественно теплой и относительно сухой. Воздух будет прогреваться до комфортных +25°С днем, а ночью охлаждаться до +20°С.
В Краснодарском крае возможны засухи и аномальная жара. Осадки в регионе могут составить половину от месячной нормы, а температура воздуха поднимется до +30°С.
В июле в Анапе прогнозируется типичная для курорта погода. Дневная температура воздуха будет держаться на уровне +26 градусов, а ночная — около +20−22 градусов. За месяц выпадет около 26 миллиметров осадков, ожидается примерно пять дождливых дней. Относительная влажность воздуха составит около 68%. Погодные условия будут соответствовать норме, за исключением повышенной температуры и небольшого дефицита осадков.
В Крыму в июле также сохранится сухая и теплая погода. В дневное время температура воздуха составит примерно +29 °C, а в ночное — около +18 °C. За месяц выпадает около 40 миллиметров осадков, дождливых дней — примерно семь. При этом влажность воздуха составляет около 56%.
Синоптики также предупреждают о возможной аномальной жаре и недостатке осадков. Так, температура воздуха может быть заметно выше нормы, а влажность — ниже.
Урал и Сибирь
В регионах Урала и Сибири в июле сохранится вероятность возникновения ураганов, сильных ветров и гроз. Также в регионах прогнозируется аномальная жара при недостатке осадков. Это может привести к увеличению риска возникновения пожаров и ухудшению условий для сельского хозяйства.
Погодные аномалии и катаклизмы в июле в разных регионах России
В Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируются мощные лесные пожары. Сезон пожаров в регионах начался весной, и уже к маю площадь возгораний выросла до 600 тысяч гектаров. В некоторых регионах, включая Забайкалье и Бурятию, введен режим чрезвычайной ситуации.
В июле из-за дыма и смога от пожаров в крупных городах ухудшится качество воздуха. В европейской части России, а также на юге, в частности в регионах Черноземья, Краснодарском и Ставропольском краях, ожидается засушливый июль. Осадков будет мало, а температура будет высокой.
Резкие скачки атмосферного давления в июле
Из-за смены циклонов и антициклонов в июле 2025 года в Центральной России, на Урале и юге страны прогнозируются частые перепады атмосферного давления. Так, значения будут ниже привычных — вместо 740 миллиметров ртутного столба оно понизится до 730−731 миллиметра ртутного столба. Подобные изменения будут особенно заметны для метеочувствительных людей.
Колебания давления в пределах 5−10 миллиметров ртутного столба могут вызывать различные неприятные симптомы: головную боль, слабость, снижение концентрации, головокружение, перепады артериального давления и нарушения сна.
Также при понижении давления может развиться гипоксия тканей, что приводит к усилению головной боли и тошноты. При повышении атмосферного давления возможны скачки артериального давления и усиление кровотока, что также способно вызывать дискомфорт.
Температура воды в Черном, Балтийском, Каспийском, Азовском и других морях
В июле 2025 года температура воды в российских морях будет соответствовать климатической норме.
В Черном море, особенно в прибрежных районах Краснодарского края и Крыма, температура воды в начале месяца составит примерно +24… +25°С, а к концу месяца поднимется до +26… +27°С.
В Азовском море вода будет еще теплее — около +24… +26°С, а в мелководных заливах может достигать +28°С и даже +30… +32°С.
В акватории Балтийского моря, особенно в районе Калининградской области и Балтийска, температура воды достигнет +18−20°С. В Финском заливе Балтийского моря вода будет прохладнее, около +15−16°С.
В Белом море в июле вода прогреется до +9−17°С в зависимости от глубины и удаленности от берега. Температура Каспийского моря, как и в прошлые годы, поднимется до +24−26°С, а на юге — до +28°С.
Таким образом, для комфортного купания в июле лучше всего подойдут Черное, Азовское и Каспийское моря.
Когда исчезнут мошки
Сезон мошкары в России в 2025 году уже в разгаре и завершится в ближайшие недели. В Волгоградской области активность насекомых началась в июне, достигла пика к середине месяца и быстро пошла на спад благодаря низкому уровню воды в реках Волга и Дону. В результате численность мошек оказалась ниже обычной, и уже к концу июня — 20−30 числа — их станет значительно меньше.
В Ханты-Мансийском автономном округе сезон продлится дольше: при теплой погоде и наличии осадков мошкара будет докучать до начала осени, а в случае продолжительной жары — вплоть до октября.
В Новосибирске и по всей Сибири всплеск активности мошкары обычно наблюдается с третьей декады июня до середины июля. Однако в 2025 году из-за прохладной погоды он может сместиться на конец июня — начало июля.
В Астраханской области, где паводок оказался крайне слабым, сезон начался раньше обычного, но закончится уже к последней декаде июня.
Когда закончится сезон аллергии
Из-за теплой зимы в 2025 году сезон аллергии в России начался раньше обычного. Прогнозируется, что он завершится лишь осенью.
Сезон цветочной пыльцы в 2025 году стартовал уже в марте — первыми зацвели ольха, береза и орешник. В мае и июне к ним присоединились тополя и одуванчики. Цветение луговых трав и липы продлится все лето — с июня до середины августа. А ближе к концу июля и в сентябре начнется активное пыление сорных растений, включая полынь, амброзию и лебеду.
Несмотря на то что основные весенние аллергены — деревья — отцвели к концу июня, летние травы продолжают активно распространять пыльцу и будут представлять проблему для аллергиков вплоть до осени. В северных регионах и Сибири сезон может сместиться на более поздние сроки, но завершится лишь тогда, когда полностью исчезнут последние аллергенные растения.