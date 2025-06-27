Погода на июль 2025: россиянам пообещали аномальную жару и дожди

Несмотря на то что основные весенние аллергены — деревья — отцвели к концу июня, летние травы продолжают активно распространять пыльцу и будут представлять проблему для аллергиков вплоть до осени. В северных регионах и Сибири сезон может сместиться на более поздние сроки, но завершится лишь тогда, когда полностью исчезнут последние аллергенные растения.