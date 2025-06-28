В американском штате Джорджия осколок метеорита попал в крышу дома

Метеор был замечен в небе над Джорджией в четверг. Также его наблюдали в американских штатах Теннесси и Южная Каролина.
Информации о пострадавших или каких-либо других разрушениях агентство не привело.
Как сообщил телеканал CBS News, метеорное общество США получило более 160 сообщений о наблюдении огненного шара. При взрыве на высоте порядка 43 км над землей болид высвободил энергию, эквивалентную примерно 20 т тротила.
Ранее, 2 января, кусок космического мусора весом почти полтонны упал на деревню в Кении. Как сообщала газета The New York Times, речь идет о светящемся металлическом кольце, которое может быть не сгоревшей в атмосфере частью ракеты-носителя. В результате падения небесного тела никто не пострадал.