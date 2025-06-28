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В американском штате Джорджия осколок метеорита попал в крышу дома

В штате Джорджия кусок метеорита пробил крышу жилого дома. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщило агентство United Press International (UPI).

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Источник: Asim Patel/CC BY-SA 3.0

Метеор был замечен в небе над Джорджией в четверг. Также его наблюдали в американских штатах Теннесси и Южная Каролина.

Информации о пострадавших или каких-либо других разрушениях агентство не привело.

Как сообщил телеканал CBS News, метеорное общество США получило более 160 сообщений о наблюдении огненного шара. При взрыве на высоте порядка 43 км над землей болид высвободил энергию, эквивалентную примерно 20 т тротила.

Ранее, 2 января, кусок космического мусора весом почти полтонны упал на деревню в Кении. Как сообщала газета The New York Times, речь идет о светящемся металлическом кольце, которое может быть не сгоревшей в атмосфере частью ракеты-носителя. В результате падения небесного тела никто не пострадал.