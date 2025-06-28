В американском штате Джорджия осколок метеорита попал в крышу дома

Ранее, 2 января, кусок космического мусора весом почти полтонны упал на деревню в Кении. Как сообщала газета The New York Times, речь идет о светящемся металлическом кольце, которое может быть не сгоревшей в атмосфере частью ракеты-носителя. В результате падения небесного тела никто не пострадал.