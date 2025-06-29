Синоптик предупредил о «наступлении осени» на Центральную Россию

По его словам, из-за североатлантического циклона 29 июня во второй половине дня начнутся интенсивные дожди, а 30 июня температура воздуха ночью в столице будет до +12 градусов, днем — до +15. Он отметил, что такая погода соответствует климатической норме начала осени.